Пересмотрят ли результаты тендеров на препараты для больных СПИДом

Общественные организации требуют от Министерства здравоохранения Украины пересмотреть результаты тендеров на закупку препаратов для лечения больных ВИЧ/СПИДом.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом обращении общественных организаций к вице-премьер-министру - министру здравоохранения Раисе Богатыревой.

В документе утверждается, что лекарства для больных ВИЧ/СПИДом закуплены по завышенным ценам. Таким образом «Минздрав хочет обокрасть смертельно больных украинцев на 37 млн грн», - заявили общественные активисты.

Они считают, что «при сравнении закупочных цен, по которым были приобретены препараты общественными организациями и Минздравом, оказалось, что министерство собирается закупить препараты значительно дороже, заработав дополнительно 37 млн грн».

В документе подчеркивается, что по некоторым позициям цены завышены в три раза.

Так, например, препарат Эфавиренз 600 мг № 30 ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» приобрела по цене 1,3 грн за упаковку, в то же время Минздрав закупил его почти по 4 грн. Только на этом препарате может быть перерасход около 19 млн грн из государственного бюджета.

По мнению руководителей общественных организаций, «за эти средства 20 000 ВИЧ-инфицированных украинцев могли бы дополнительно получить лечение, это половина от того количества людей, которые сегодня должны получать антиретровирусную терапию».

Активисты утверждают, что соглашение между поставщиками и Минздравом должно быть подписано 9-11 августа, при том, что лекарства должны были быть поставленными в больницы еще 1 августа, как обещали представители Минздрава в апреле, когда общественные организации были возмущены процессом затягивания с проведением тендеров.

Поскольку финальные соглашения между Минздравом и поставщиками еще не были подписаны, подчеркивается в документе, общественные организации призывают Р.Богатыреву пересмотреть цены на тендеры и закупить препараты по среднерыночным ценам.

Письмо подписали руководители БФ «Совещательный совет сообществ по вопросам доступа к лечению в Украине», ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ», МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», ВБФ «Коалиция ВИЧ-сервисных организаций» и программы «Общественное здоровье» МФ «Возрождение».