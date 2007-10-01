Врачи спасли 300-граммового младенца

Врачам Университетской клиники Геттингена удалось спасти новорожденную девочку, появившуюся на свет на 15 недель раньше срока. Вес ребенка при рождении составлял 10,5 унций, или 297,15 грамма.

Сразу после родов новорожденная Кимберли Мюллер была помещена в отделение интенсивной терапии и провела там более пяти с половиной месяцев.

Ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и получал большие дозы препаратов, стимулирующих развитие иммунной системы.

На третьем месяце жизни у врачей возникли опасения, что девочка может потерять зрение из-за ретинопатии - нарушения кровоснабжения сетчатки глаз. Тем не менее, это осложнение удалось предотвратить благодаря своевременно проведенной хирургической операции.

Несколько дней назад Кимберли была наконец выписана из больницы домой. В настоящее время девочка весит почти два с половиной килограмма. Ее рост увеличился до 43,2 сантиметров.

Поскольку легкие младенца по-прежнему остаются недоразвитыми, он все еще нуждается в дополнительной подаче кислорода. Кроме того, девочку продолжают кормить через зонд. Тем не менее, сейчас врачи не опасаются за жизнь и здоровье ребенка.

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