Пациентку забыли в рентгеновском аппарате

В американской онкологической клинике пациентку забыли в аппарате компьютерной томографии. Раковая больная, спустя несколько часов самостоятельно выбравшаяся из аппарата, обнаружила, что заперта в пустой больнице: сотрудники просто ушли домой.

Инцидент произошел на прошлой неделе в городе Тусон, где находится Аризонский онкологический центр. Больная раком костей 67-летняя Элвила Теллез пришла в онкоклинику на очередное обследование. Ей предстояло пройти процедуру компьютерной томографии. Около 16:00 по местному времени сотрудник клиники уложил больную в рентгеновский аппарат, сказав, что она должна расслабиться и не двигаясь лежать около 25 минут. После этого медик отвлекся и напрочь забыл про женщину.

В общей сложности Теллез провела в томографе в полной темноте несколько часов. Сначала ей показалось, что прошло уже достаточно времени - однако свериться с часами она не могла. Она попыталась уточнить у медиков, не пора ли закончить процедуру, однако никто не откликался. Тогда испугавшаяся Теллез начала звать на помощь, но тщетно. Спустя несколько часов ей удалось самостоятельно выбраться наружу. Оказавшись на свободе, больная раком обнаружила, что кроме нее в кабинете никого нет. Коридоры клиники также оказались пустыми. Медучереждение не работало, двери были заперты.

Пациентка в панике позвонила сыну, тот посоветовал ей набрать 911 и вызвать спасателей. Полиция округа вскоре приехала в клинику и открыла двери. Теллез на всякий случай госпитализировали (из больницы ее отпустили на следующий день). После этого полицейские связались с руководством клиники.

Сотрудник, поспешивший домой, забыв про пациентку в томографе, на следующий день после инцидента позвонил Теллез с извинениями. В пятницу директор онкологического центра Тэд Изер заявил, что подобное в учреждении больше никогда не повторится - теперь в клинике будут вести письменный учет пациентов. "Мы приносим извинения и официально заявляем, что наши сотрудники понимают серьезность инцидента", - сообщил он.

Сама же Теллез жалуется, что после произошедшего у нее начались проблемы со сном. "Я не знаю, что и думать. - говорит она. - Думаю, думаю, думаю, но не могу понять, как такое могло случиться". Будет ли она подавать в суд на онкоцентр, американка пока не знает.

Корреспондент.net