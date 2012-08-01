Погода на завтра: ливни - в Прикарпатье и в Крыму

2 августа синоптики прогнозируют дожди с грозами на Прикарпатье и на крайнем юге страны. В Крыму возможны сильные ливни, град. На остальной территории Украины - без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер будет преобладать восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 26°, в западных и восточных областях местами 13-15°; днем 28-33°, в южных областях местами 34-36°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 17-22°.

В Киеве и области осадков не ожидается. Температура по области ночью 16-21°, днем 30-33°. По г. Киеву температура ночью около 20°, днем 30-32°.

1 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях 23-26°, в Днепре в районе Киева 25°.