Жара в Украине продлится еще неделю

1-4 августа в Украине сохранится преимущественно сухая и жаркая погода с температурой воздуха днем 28-34°, в южной и восточной частях 32-37°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре со ссылкой на директора УкрГМЦ МЧС Николая Кульбиду.

По прогнозам синоптиков, 5-7 августа ожидается сильная жара: максимальная температура достигнет 35-38°, в южных, восточных, Днепропетровской областях и степной части Крыма местами 40-42°. Такие температуры отвечают критериям стихийного гидрометеорологического явления, объяснили в Укргидрометцентре.

Поэтосу в Украине, кроме западных областей, на протяжении 1-7 августа объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.