Чтобы снять стресс, помассажируйте уши

Известно, что ушная раковина голографически отображает весь организм человека. На ее поверхности размещено около 120 многообразных точек, которые поддерживают рефлекторную связь со всеми органами и частями тела. Поэтому воздействием на определенные точки ушной раковины можно лечить самые разнообразные заболевания. Так же можно воздействовать и на нервную систему. Образно говоря, можно "вытянуть себя за уши" из стресса.

Точка 1 имеет название "божественные ворота". Так ее назвали китайцы. Современные ученые называют ее антистрессовой. Точка 2 содержится в центре уха и является универсальным регулятором. Воздействие на нее поможет заснуть, в случае бессонницы, а в случае сонливости - вернуть бодрость.

Австрийский ученый Ульф Бемиг рекомендует использовать точку 3, размещенную возле основы уха (в углу нижней челюсти), для борьбы с меланхолией, связанной с тяжелыми воспоминаниями и плохими мыслями.

Массажировать эти точки нужно в вечернее время, перед сном. Это обеспечит спокойный сон, бодрое пробуждение и хорошее настроение на весь день.