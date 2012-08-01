Азаров об угрозе жары для здоровья людей

Премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркивает необходимость повышения эффективности работы медицинских заведений и врачей во время жары.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.

«Жара составляет серьезную угрозу здоровью людей. В первую очередь – в преклонном возрасте. Обостряются хронические болезни. Повышается склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Высока вероятность тепловых ударов и пр. Это ситуация, когда эффективно должна сработать система медицины. Нужно работать на предупреждение кризисных состояний. Обойти или, по крайней мере, обзвонить прикрепленных (к медицинскому заведению) граждан из групп риска. Поинтересоваться состоянием здоровья, дать определенные рекомендации. Активизировать работу амбулаторий, поликлиник и пр. Все это необходимая ежедневная работа», - отметил Н.Азаров.

Он попросил вице-премьер-министра, министра здравоохранения Раису Богатыреву контролировать соответствующую работу врачей.

«Я прошу весь медицинский персонал проявить внимание, небезразличие к людям», - добавил Н.Азаров.

Он отметил, что, по оценкам метеорологов, температурный режим, который сейчас установился на большинстве территории Украины, уже приближается к стихийно опасному уровню. При этом, как минимум, еще 10 дней жара будет господствовать в большинстве областей. Это большая угроза и для людей, и для окружающей среды. В первую очередь – высокие риски возникновения пожаров: и в лесах, и в степи, и в горном Крыму.

"А знаете, в чем причина? Двое парней из Львовской области, как они объяснили в милиции, любовались, как горит трава в высокогорном труднодоступном лесу. В 38 лет не понимать, чем такая «красота» закончится – это просто шок! В Херсонской области тоже ликвидируют загорание леса. И тоже привели к пожару люди: или без совести, или без ума. Причем, мы несем не только материальные убытки. Пострадали люди: серьезные ожоги получили лесоводы, пожарные. Все это, действительно, тревожно", - отметил глава правительства.

По его мнению, ситуация очень напоминает лето 2010 года, когда угроза возникновения пожаров также была чрезвычайной.

«Тогда нам удалось полностью контролировать ситуацию и не допустить таких массовых и трагических пожаров, которые были у наших соседей», - напомнил премьер.

Также Н.Азаров отметил, что необходимо оборудовать и обновить противопожарные полосы, создать запасы средств тушения, другие резервы, расчистить подъезды и подходы к водоемам, пожарным резервуарам, патрулировать потенциально опасные территории, разъяснять людям элементарные меры безопасности.