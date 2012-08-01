Азовское море очистят ультрафиолетом

В Мариуполе открыли современный комплекс для очистки ливневых стоков, который решит проблему очистки стоков центральной части города, а также позволит снизить пагубное влияние на экологию Мариуполя и Азовского моря, пишет газета «Сегодня».

«Это уникальный комплекс, подобного в Украине нет. Ливневые воды проходят три стадии очистки: это улавливание крупного мусора (пески, камушки, щепа, листва), очистка нефтепродуктов, которые попадают с дорог, и бактерицидная обработка, когда вода обеззараживается с помощью ультрафиолетовых ламп» - отметил мэр Мариуполя Юрий Хотлубей.

По словам и. о. начальника коммунального предприятия «ГорУКС» Валерия Шевченко, мощность станции позволит перерабатывать до 62 400 кубометров ливневых стоков в сутки. Окончательно все работы на станции очистки планируют закончить к 2013 году. Сейчас на установке работают этапы грубой очистки ливневых вод от мусора и примесей, а также от нефтепродуктов. Работы по вводу в строй бактерицидных ламп на этапе разработки.

«Сейчас проект дорабатывается в Харькове, где-то к осени установим 48 мощных ламп по 8 киловатт каждая. Подобные лампы используются в бассейнах, где купаются люди. Бактерицидная стадия начнет работу позже, но уже сейчас можно видеть результаты. Вода идет в море в чистом состоянии» - отметил Ю.Хотлубей. По его словам, общая стоимость работ составляет 22 миллиона гривен, и 60% средств выделили из областного бюджета.

Кроме того, отмечает издание, с помощью нового комплекса удалось перехватить сточные воды с поселков Гавань и Слободка и направить их на современную очистку, а раньше они шли напрямую в море вдоль железной дороги.

segodnya.ua