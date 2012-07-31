Янукович поручил Минздраву до 1 сентября определить потребность в медицинских автобусах для сельской местности

Президент Украины Виктор Янукович поручил Министерству здравоохранения вместе с местной властью до 1 сентября определить необходимое количество медицинских автобусов для оказания диагностико-лечебной помощи сельским жителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

«Для того, чтобы понять, какое количество такого оборудования необходимо стране, необходимо провести соответствующие расчеты. Поэтому до 1 сентября глава государства дал задание Министерству здравоохранения определить потребность в таком оборудовании для того, чтобы покрыть необходимой профилактической помощью всю сельскую местность, где проживает 31% всего населения страны», - отметила И.Акимова.

Она отметила, что количество таких автобусов, которые оснащены оборудованием для диагностирования туберкулеза, раковых заболеваний женщин, лабораторного диагностирования других болезней и предоставления стоматологических услуг, сегодня является недостаточным для удовлетворения потребностей сельского населения.

«На сегодняшний день в Украине имеется 110 специализированных медицинских автобусов, которые работают в разных областях, но их количество и состояние не отвечают задачам, стоящим сегодня», - сказала И.Акимова.

Она подчеркнула, что на сегодня в части профилактики заболеваний Украина отстает от развитых стран.

«По уровню онкологических заболеваний и уровню заболеваемости туберкулезом ситуация в Украине не лучшая. Количество онкозаболеваний с 1995 года увеличилось с 309 случаев на 100 тысяч населения до 349», - отметила И.Акимова.