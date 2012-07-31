Синоптики рассказали, где завтра пройдут дожди

1 августа по прогнозам синоптиков в западных областях Украины, Житомирской и Винницкой областях облачно с прояснениями, пройдут дожди с грозами, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков, только в Одесской области, в Крыму, а ночью и в Киевской области местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем 29-34°.

Ветер в Украине будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 15-20°, днем 29-34°. По г. Киеву температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

31 июля температура воды в Черном и Азовском морях 24-25°, в Днепре возле Киева 25°.