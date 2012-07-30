Е.Ющенко: деньги на "Больницу будущего" использованы эффективно

Председатель Наблюдательного совета МБФ "Украина 3000" Екатерина Ющенко заверяет, что Фонд "Детская больница будущего" выполнил взятые на себя обязательства относительно содействия в строительстве больницы.

Об этом говорится в ее статье, которая размещена на сайте “Украинской правды”.

Е.Ющенко отметила, что государство не выполнило свою часть обязательств, засвидетельствованных документально, и ни одной копейки бюджетных средств не было выделено на реализацию этого проекта. Кроме того, сказала она, некоторые “крупные благотворители”, которые публично пообещали пожертвовать на создание больницы значительные средства, не выполнили обязательств.

“Все деньги, привлеченные из частного сектора, использованы эффективно и по целевому назначению. Мы закупили медицинское оборудование на общую сумму 18 миллионов 126 тысяч гривен, и оно уже помогает спасать жизни детей. Кроме того, Фонд "Украина 3000" – один из крупнейших благотворителей в сфере медицины: свыше 40 миллионов гривен направлено фондом через медицинские программы и проекты”, - написала Е.Ющенко.

Она утверждает, что этот проект никогда не был "политическим". “Если бы мы хотели что-то сделать с целью получения политических дивидендов, мы избрали бы значительно более легкий проект... Строительство больницы было и является делом государства. Согласитесь, было бы странно считать, что небольшой частный фонд или супруга Президента могут самостоятельно реализовать такой масштабный проект”, - отметила она.

Е.Ющенко заверяет, что Фонд "Детская больница будущего", специально созданный Фондом "Украина 3000", не брал на себя обязательств построить больницу, и заказчиком строительства и владельцем больницы такого масштаба может выступать только государство. Она напомнила, что в соглашениях с государством Фонд согласился на разработку проектно-сметной документации и содействия государству в приобретении оборудования и обучении врачей. Соглашения были заключены с Государственным управлением делами и клинической больницей "Феофания". При этом Е.Ющенко отметила, что в 2008 году “одно высокопоставленное должностное лицо фактически сделало невозможным строительство больницы на отведенном на то время земельном участке, тем самым вынудив нас искать другое место, заново переделывать проектно-сметную документацию; это отбросило реализацию проекта на год”. При этом, отметила она, в мае 2010 года заказчик приказывает остановить все работы на участке. Госэкспертиза проектно-сметной документации продолжалась 10 месяцев вместо 45 дней, отведенных по закону.

Кроме того, Е.Ющенко назвала политической ложью информацию о якобы "разворованных средствах". “Все те, кто сейчас говорит о каких-то "расследованиях" по поводу денег, в действительности хорошо знают, что финансовых проверок в Фонде было достаточно много, и ни одна не выявила никаких злоупотреблений. Мы пережили девять проверок, начиная с 2009 года. Деятельность Фонда проверили СБУ, налоговая, прокуратура, КРУ”, - отметила она. Сметная стоимость Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка, по заключению экспертизы, составляет 1 млрд 306 млн. грн. В эту сумму входят строительно-монтажные работы (571,5 млн. грн) и закупка оборудования (531,6 млн. грн). Е.Ющенко отметила, что с конца 2006 года на счет Благотворительного фонда "Детская больница будущего" от физических и юридических лиц поступило 98 348226,90 грн. Доля благотворителей – физических лиц составляет 6% от всей суммы. 94% дали крупные корпорации и богатые люди. “Представители этих предприятий и лиц входят в Опекунский совет проекта и очень хорошо знают, как Фонд распоряжался этими средствами. К сожалению, некоторые из крупных "доноров" только пропиарились на провозглашении крупного пожертвования, которое так и не внесли”, - сказала она.

По словам Е.Ющенко, когда стало понятно, что строительство больницы затягивается, то подсчитали, сколько денег перевели некрупные благотворители, прибавили начисленные на них проценты и закупили медицинское оборудование в Национальный институт рака и Институт педиатрии, акушерства и гинекологии на сумму свыше 18 млн. грн. Однако в эту сумму, по ее словам, не входят админрасходы и налоги.

Е.Ющенко сообщила, что в 2009 году, в связи с отсутствием бюджетного финансирования, заказчик (ГУД) обратился с просьбой обеспечить инженерную подготовку земельного участка к строительству (за счет благотворительных средств). Согласовав это с Опекунским советом, Фонд взял на себя это дополнительное обязательство, и в августе 2009 года на площадке начались строительные работы. “Но в мае 2010 года поступило распоряжение остановить все работы до получения разрешения на строительство. Государственная экспертиза растянулась на 10 месяцев. А после получения положительного заключения проектно-сметная документация была передана на утверждение в Кабмин, где она сейчас и находится. Средств на строительство Центра в бюджете Украины не предусмотрено”, - подчеркнула она.

Осенью 2011 года руководители Фонда обратились с письмом к премьер-министру Николаю Азарову, где рассказали о преимуществах проекта Всеукраинского центра и предложили объединить Центр и новый корпус "Охматдета" в один общенациональный проект. Мы очень благодарны Николаю Яновичу, который увидел все преимущества Центра и рассматривает возможность построить его. “Поэтому вопрос "где больница?", который довольно часто задают мне – нужно задавать государству”, - отметила она.

Е.Ющенко утверждает, что сегодня нужно несколько шагов для того, чтобы дело тронулось с места. В первую очередь, заказчик – клиническая больница "Феофания" (в составе Государственного управления делами) должна вынести на утверждение Кабинета министров проектно-сметную документацию Центра и осуществить мероприятия по финансированию строительства и получению соответствующих разрешений на строительство. Второе – заказчик должен: организовать и осуществить строительство сооружений Центра; провести закупку медицинского оборудования; осуществить подбор и трудоустройство персонала Центра.

Со своей стороны, отметила она, Фонд "Детская больница будущего" готов передать построенной больнице медицинское оборудование, которое сейчас работает в ИПАГ НАМН Украины и Национальном институте рака. “Я лично не уклоняюсь от моральной ответственности за этот проект”, - подчеркнула Е.Ющенко.



