Тимошенко отказалась от осмотра украинскими медиками

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове отказалась от осмотра украинскими врачами, которые являются членами международной медицинской комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей сообщила журналистам председатель международной медицинской комиссии, заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко, говоря о результатах визита врачей берлинской клиники «Шарите» в харьковскую больницу.

«Во время визита был проведен осмотр пациентки немецкими врачами. От осмотра врачами украинской стороны пациентка воздержалась», - сказала Р.Моисеенко. Вместе с тем она отметила, что украинские и немецкие медики обсудили схемы медикаментозного лечения Ю.Тимошенко, а также согласовали другие вопросы процесса реабилитации экс-премьера. «Не было ни одного пункта, по которому мы не нашли консенсуса», - сказала Р.Моисеенко.

«Самое главное, что найден хороший консенсус, который касается дальнейшего продления реабилитационной терапии на определенное время, которое будет определяться в зависимости от тех схем реабилитации, которые будут приняты немецкими врачами и которые будут выполняться в большей степени украинскими врачами», - добавила заместитель министра.

С точки зрения Р.Моисеенко, срок реабилитации Ю.Тимошенко в харьковской больнице продолжается достаточно долго. «На сегодняшний день это не совсем укладывается в те медицинские стандарты и технологии, которые обычно используются, но и сама ситуация нестандартная», - подчеркнула Р.Моисеенко.

Как сообщал УНИАН, медики берлинской клиники «Шарите» заявили, что экс-премьер-министру Ю.Тимошенко необходимо как минимум 8 недель для продолжения лечения.

