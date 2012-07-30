Завтра в Украине пройдут дожди

Завтра в западных и некоторых центральных областях Украины пройдут дожди с грозами, на остальной территории без осадков.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 31 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях облачно с прояснениями, дожди с грозами, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с; на остальной территории переменная облачность без осадков, только в Киевской области местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 26°, днем 29-34°, в южной части и в Днепропетровской области местами 35-37°, в западных областях 23-28°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.

В столице местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

30 июля температура воды составила в Черном и Азовском морях 25-27°, в Днепре возле Киева 24°.