Кабмин одобрил новую программу противодействия туберкулезу
Целью Программы является улучшение эпидемической ситуации в направлении уменьшения общего количества больных туберкулезом, снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от него, коинфекции туберкулез/ВИЧ-инфекция, темпов распространения мультирезистентного туберкулеза...
Кабинет министров одобрил проект закона об утверждении Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2012-2016 годы. Как сообщается на Правительственном портале, целью Программы, проект которой был одобрен 25 июля, является улучшение эпидемической ситуации в направлении уменьшения общего количества больных туберкулезом, снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от него, коинфекции туберкулез/ВИЧ-инфекция, темпов распространения мультирезистентного туберкулеза путем реализации государственной политики, которая основывается на принципах обеспечения общего и равного доступа населения к качественным услугам по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза. Выполнение мероприятий Программы позволит достичь целей развития, а именно: - ограничить распространение ВИЧ-инфекции/СПИДа и туберкулеза и положить начало тенденции к сокращению их масштабов через снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от него, соответственно, до 64 и 14 случаев на 100 тысяч населения. - ежегодно снижать не менее чем на 1 процент уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза, предотвращать распространение мультирезистентного туберкулеза; - снизить показатель частоты прерывания лечения до 10 процентов, довести количество выявленных с применением метода микроскопии мазка мокроты случаев заболевания туберкулезом среди впервые заболевших лиц до 50 процентов; - усовершенствовать систему предоставления населению противотуберкулезной помощи, подготовки и переподготовки медицинских работников по вопросам профилактики и диагностики туберкулеза и лечения больных; - обеспечить привлечение более 80 процентов медицинских работников к обучению по международным стандартам; своевременно выявлять больных туберкулезом; - создать систему лабораторного контроля над качеством противотуберкулезных препаратов; - обеспечить полное выздоровление 70 процентов больных, которым впервые установлен диагноз «туберкулез»; - уменьшить количество больных, которые лечатся повторно и которые прервали курс лечения; снизить уровень смертности от коинфекции туберкулез/ВИЧ-инфекция на 10 процентов путем обеспечения мультидисциплинарного подхода к предоставлению медицинской помощи больным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Как сообщалось, в связи с окончанием действия Общегосударственной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2007-2011 годы Министерством здравоохранения Украины была разработана Концепция Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2012-2016 годы.
Кабинет министров одобрил проект закона об утверждении Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2012-2016 годы.
Как сообщается на Правительственном портале, целью Программы, проект которой был одобрен 25 июля, является улучшение эпидемической ситуации в направлении уменьшения общего количества больных туберкулезом, снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от него, коинфекции туберкулез/ВИЧ-инфекция, темпов распространения мультирезистентного туберкулеза путем реализации государственной политики, которая основывается на принципах обеспечения общего и равного доступа населения к качественным услугам по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза.
Выполнение мероприятий Программы позволит достичь целей развития, а именно:
- ограничить распространение ВИЧ-инфекции/СПИДа и туберкулеза и положить начало тенденции к сокращению их масштабов через снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от него, соответственно, до 64 и 14 случаев на 100 тысяч населения.
- ежегодно снижать не менее чем на 1 процент уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза, предотвращать распространение мультирезистентного туберкулеза;
- снизить показатель частоты прерывания лечения до 10 процентов, довести количество выявленных с применением метода микроскопии мазка мокроты случаев заболевания туберкулезом среди впервые заболевших лиц до 50 процентов;
- усовершенствовать систему предоставления населению противотуберкулезной помощи, подготовки и переподготовки медицинских работников по вопросам профилактики и диагностики туберкулеза и лечения больных;
- обеспечить привлечение более 80 процентов медицинских работников к обучению по международным стандартам; своевременно выявлять больных туберкулезом;
- создать систему лабораторного контроля над качеством противотуберкулезных препаратов;
- обеспечить полное выздоровление 70 процентов больных, которым впервые установлен диагноз «туберкулез»;
- уменьшить количество больных, которые лечатся повторно и которые прервали курс лечения; снизить уровень смертности от коинфекции туберкулез/ВИЧ-инфекция на 10 процентов путем обеспечения мультидисциплинарного подхода к предоставлению медицинской помощи больным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.
Как сообщалось, в связи с окончанием действия Общегосударственной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2007-2011 годы Министерством здравоохранения Украины была разработана Концепция Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2012-2016 годы.