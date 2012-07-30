Кабмин одобрил новую программу противодействия туберкулезу

Кабинет министров одобрил проект закона об утверждении Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2012-2016 годы.

Как сообщается на Правительственном портале, целью Программы, проект которой был одобрен 25 июля, является улучшение эпидемической ситуации в направлении уменьшения общего количества больных туберкулезом, снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от него, коинфекции туберкулез/ВИЧ-инфекция, темпов распространения мультирезистентного туберкулеза путем реализации государственной политики, которая основывается на принципах обеспечения общего и равного доступа населения к качественным услугам по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза.

Выполнение мероприятий Программы позволит достичь целей развития, а именно:

- ограничить распространение ВИЧ-инфекции/СПИДа и туберкулеза и положить начало тенденции к сокращению их масштабов через снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от него, соответственно, до 64 и 14 случаев на 100 тысяч населения.

- ежегодно снижать не менее чем на 1 процент уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза, предотвращать распространение мультирезистентного туберкулеза;

- снизить показатель частоты прерывания лечения до 10 процентов, довести количество выявленных с применением метода микроскопии мазка мокроты случаев заболевания туберкулезом среди впервые заболевших лиц до 50 процентов;

- усовершенствовать систему предоставления населению противотуберкулезной помощи, подготовки и переподготовки медицинских работников по вопросам профилактики и диагностики туберкулеза и лечения больных;

- обеспечить привлечение более 80 процентов медицинских работников к обучению по международным стандартам; своевременно выявлять больных туберкулезом;

- создать систему лабораторного контроля над качеством противотуберкулезных препаратов;

- обеспечить полное выздоровление 70 процентов больных, которым впервые установлен диагноз «туберкулез»;

- уменьшить количество больных, которые лечатся повторно и которые прервали курс лечения; снизить уровень смертности от коинфекции туберкулез/ВИЧ-инфекция на 10 процентов путем обеспечения мультидисциплинарного подхода к предоставлению медицинской помощи больным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

Как сообщалось, в связи с окончанием действия Общегосударственной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2007-2011 годы Министерством здравоохранения Украины была разработана Концепция Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2012-2016 годы.