В Украине обесточены более 90 населенных пунктов

08:49, 30 июля 2012
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В результате непогоды

 В Украине в ночь на 30 июля из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 92 населенных пункты в семи областях. 

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций. 

В частности, без электроснабжения остались 26 н.п. в Закарпатской области, 24 – во Львовской, 18 – в Ивано-Франковской, 10 – в Волынской, 7 – в Днепропетровской, 4 – в Запорожской, 3 – в Кировоградской.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

 

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