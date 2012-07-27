Завтра сохранится сухая погода

Завтра, 28 июля, на территории Украины, синоптики прогнозируют сухую погоду, только в карпатском регионе местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью 18-23°, на побережье Крыма до 28°; днем 29-34°, в южной части и на в Днепропетровской области 36-39°, на высокогорье Карпат 20-25°.

Ветер будет преобладать восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области сохранится сухая и жаркая погода с температурой по области ночью 18-23°, днем 29-34°. Ветер восточный, 5-10 м/с. В г. Киеве ночью 21-23°, днем 32-34°.

27 июля температура воды составила в Черном и Азовском морях 23-26°, в Днепре возле Киева 23°.