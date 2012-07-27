На чемпионате по футболу среди детей-сирот победили виннитчане

Сегодня на поле центрального стадиона «Шахтер» в Донецке состоялся финал украинского чемпионата по футболу среди детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», первое место завоевала команда Винницкой области. Ребята поедут на международный финал, который состоится в Осло. Там украинская команда будет играть с финалистами локальных чемпионатов из 12 стран: Ганы, Дании, Латвии, Эстонии, Литвы, Болгарии, Великобритании, Словении, Венгрии, Швеции, России и Норвегии. Второе и третье – Днепропетровская и Волынская области.

Команда из Днепропетровской области, занявшая второе место, в качестве поощрительного приза награждается поездкой в Международный детский центр «Артек» в августе этого года на финал «Детской Новой Волны», где состоится дружеский матч между конкурсантами песенного конкурса и участниками чемпионата «Единство ради мира». Также ребята побывают на концертах, которые будут проходить ежедневно в Артеке.

Остальные игроки украинского финала награждены приятными подарками.

В течение трех дней, которые ребята провели в Донецке, у них была насыщенная познавательно-развлекательная программа, с ними занимались профессиональные психологи и педагоги. Благодаря ФК «Шахтер» молодые футболисты посетили тренировочную базу команды «Кирша», побывали в музее футбольного клуба, а также на экскурсии одного из лучших стадионов Европы - «Донбасс Арены».

Вася, 12 лет, Одесская область: «Радуюсь победе – мы попали в финал! Теперь хочется поехать в Европу или в Артек. В Донецке больше всего понравилась «Донбасс Арена», особенно пресс-центр и такая комната, где кресла и над ними висят майки футболистов. Когда вернусь, повешу в комнате фотографии со стадиона, буду вспоминать».

Футбольный проект «Единство ради мира» является частью программы по реализации социально-корпоративной ответственности компании Viasat, входящей в крупнейший медиа-холдинг Европы Modern Times Group. На глобальном уровне MTG проводит эти соревнования с 2010 года. Сегодня они охватывают 13 стран, в том числе и Украину.

Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «Мы подходим к решению проблемы сиротства с разных сторон. Реформируя интернатную систему и находя детям, лишенным родительской опеки, семьи благодаря порталу www.sirotstvy.net, мы заботимся об их судьбах. Поддерживая мероприятия такого рода – мы заботимся о духовной и культурной стороне не только детей, но и взрослых. Из 27 тыс. детей, которые подлежат усыновлению, большая часть – мальчики подросткового возраста. Таких детей забирают в семьи реже. В основном, из-за страха не справиться со своими обязанностями в воспитании подростков. Матч показал нам всем, что это добрые, открытые дети, которым нравится узнавать новое, которые стремятся к победе, в том числе, и в футболе. Эти ребята постоянно находятся в состоянии борьбы. Они со многим справляются, но иногда нам, взрослым, надо подключиться и помочь».

Оксана Ферчук, директор спутниковой платформы Viasat: «Я рада, что Viasat принес этот замечательный проект в Украину впервые. Футбол стал живым языком, который объединил и подружил маленьких спортсменов. Эти дети уже победили, сделав шаг на встречу успешной, насыщенной спортом и общением жизни. Viasat желает украинской команде привезти кубок победы с мирового финала осенью».

Юрий Свиридов, директор департамента маркетинга и коммуникаций ФК «Шахтер»: «ФК «Шахтер» ставит перед собой высокие задачи не только на поле, но и за его пределами. Уже несколько лет мы активно реализуем проекты корпоративной и социальной ответственности по пяти направлениям. В частности, поддерживаем инициативу «Сиротству – нет». Наши игроки посещают детские дома, обращают внимание СМИ на проблему сиротства. Кроме того, ФК «Шахтер» продвигает ценности здорового образа жизни. Шесть лет подряд, ежегодно мы проводим соревнования «Кубок Шахтера», в котором принимают участие 2 тыс. детей из 140 школ г. Донецк. Очевидно, что сотрудничество ФК «Шахтер» в проекте компании Viasat полностью соответствует нашим КСО приоритетам. Мы хотим, чтобы украинские дети были здоровыми и жили в полноценных семьях».

Александр Денисов, директор телеканалов «Футбол» и «Футбол +»: «Мы сразу и безоговорочно поддержали проект «Единство ради мира». Ведь он имеет большое социальное значение в масштабах всей страны. Кроме того, совместно с компанией Viasat мы много лет развиваем цифровое платное телевидение в Украине, вместе с ФК «Шахтер» празднуем победы на европейской арене и в Чемпионате Украины и оказываем информационную поддержку проекту «Сиротству – нет» на наших телеканалах. Я уверен, что через инициативу «Единство ради мира» дети найдут себе семьи, или хотя бы найдут одну большую семью, которой есть все болельщики мира».

Организаторами соревнований выступили провайдер цифрового спутникового телевидения Viasat в рамках международного проекта MTG United For Peace («Единство ради мира»), благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», ФК «Шахтер» и канал «Футбол». Матч объединил на футбольном поле более ста детей от 12 до 14 лет из 10 областей Украины. Игры прошли в формате 7х7, с соблюдением всех правил FIFA.