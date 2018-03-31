Употребление алкоголя: мифы и реальность

Реклама насаждает позитив относительно употребления спиртных напитков и крайне редко говорят о обратной стороне этой опасной „медали". Поэтому важно развенчивать мифы - порочные представления об алкоголе и алкоголизме, которые культивируются в обществе под воздействием средств массовой информации. О самых распространенных рассказывает нарколог Николай Мироненко.

Миф первый: Немного пива опытному водителю не навредит.

Реальность: Даже незначительная концентрация алкоголя в крови приводит к изменениям в поведении водителя: нарушается ориентация в сложной ситуации, снижается способность к концентрации внимания, появляется самоуверенность или, напротив, избыточная нерешительность, снижается координация движений, замедляется адаптация после ослепления фарами встречного автомобиля, тормозится реакция и снижается способность различать цвета, нарушается техника поворотов.

Исследования довели, что бокал пива, выпитый водителем перед выездом, увеличивает количество аварий в 7 раз, 50 мл водки, - в 30 раз, а 200 мл водки - в 130 раз! Эти данные свидетельствуют о том, что никакой "допустимой" концентрации спирта в крови, которая якобы существенно не влияет на управление транспортным средством, нет. В автомобильных катастрофах виновато, а элементарное его употребление (в 50% случаев).

Миф второй: " Мой дедушка пил водку, как воду, и прожил 100 лет".

Реальность: По данным ВООЗ, продолжительность жизни пьющего человека на 15-17 лет короче средней продолжительности жизни в целом. Если же сравнить этот показатель со средней продолжительностью жизни среди непьющих, то, естественно, разница будет еще существенней. Можно допустить, что у любого правила есть исключения. Например, известны случаи, когда человек, упав с большой высоты, остается живым и почти невредимым. Однако это не значит, что можно прыгать из пятого этажа без риска для жизни.

Миф третий: Умеренные дозы спиртного не вредят здоровью.

Реальность: Не существует такого органа в человеческом организме, который бы не разрушался под воздействием даже небольших доз алкоголя . Но больше всего страдает мозг: изменения, которые происходят в нем при действии алкоголя, - необратимые. И чем выше концентрация спирта в крови, тем больше клеток мозга погибает. К тому же существует разница во влиянии одной и той же дозы на организм пьющего и человека, который почти не употребляет алкоголя.

Так же, как небольшое количество сахара тоже практически не вредно, но это не касается больных сахарным диабетом.

Миф четвертый: Водка - наилучшее средство от простуды и гриппа.

Реальность: Ученые Академии наук Франции специально проверяли эту „народную теорию" и довели, что алкоголь никоим образом не влияет ни на вирусы гриппа, ни на другие вирусы, поэтому его нельзя использовать как лечебное средство. Напротив, алкоголь ослабляет организм и только осложняет течение инфекционных болезней. Известный психиатр профессор Сикорский еще в конце XIX века заметил, что во время эпидемии тифа в Киеве пьющие рабочие болели в 4 разы чаще, чем непьющие. Известно также, что показатель заболеваемости туберкулезом среди алкоголиков, значительно выше, чем среди людей, которые не злоупотребляют алкоголем.

Миф пятый: Алкоголь повышает аппетит, улучшает пищеварение, обезбаливает и согревает на холоде.

Реальность: Алкоголь лишь создает иллюзию тепла, потому что сосуды кожи при этом расширяются и кровь поступает к поверхности кожи. Это приводит к покраснению и повышению температуры кожи. Но температура всего тела фактически снижается за счет потери поверхностного тепла.

А желудок - это тот орган, который принимает удар алкоголя в первую очередь. Железы, расположенные в стенке желудка, которые производят желудочный сок и энзимы, необходимые для пищеварения, под воздействием алкоголя раздражаются, в результате чего сначала выделяют много слизи, а со временем эти железы просто атрофируются.

Миф шестой: Алкоголь снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Реальность: Сердечно-сосудистая система реагирует на употребление спиртных напитков повышениям артериального давления, поражениям миокарда. Люди, которые часто употребляют алкоголь, больше других рискуют умереть от инсульта.

В 1993 году в Торонто (Канада) состоялся международный симпозиум на тему "Умеренное потребление алкоголя и здоровье", его участники пришли к выводу, что умеренное потребление алкоголя действительно может снизить риск возникновения коронарной болезни сердца у людей среднего возраста. В то же время с признанием такого действия умеренных доз алкоголя ученые однозначно утверждают, что "для профилактики коронарной болезни сердца существуют другие, более эффективные средства. А любые попытки давать рекомендации, которые поощряют потребление алкоголя с целью профилактики упомянутой болезни, вредят людям".

Миф седьмой: Пьют все - такова у нас культурная традиция.

Реальность: Потребление хмельных напитков действительно имеет давнюю историю, однако никогда оно не достигало таких масштабов, как на протяжении последних двух-трех веков, потому что до сих пор спиртные напитки изготовлялись кустарно и имели низкую концентрацию алкоголя. Наши предки по большей части употребляли слабые напитки вроде браги, пива, медовухи и тому подобное, да и далеко не каждый из них был настолько зажиточным, чтобы позволить себе напиться вдоволь.

Фабричное производство чистого спирта и в то же время потребления горячительных напитков „стартовало" лишь в начале XIX века. На „финише" - стремительное распространение пьянства во всем мире, в том числе и в нашей стране, и безумные прибыли алкогольного бизнеса.

Миф восьмой: Алкоголь – стимулятор, его употребление „поднимает дух".

Реальность: Алкоголь - это депрессант. Он подавляет деятельность головного и спинного мозга. Людям лишь кажется, что алкоголь их веселит. В действительности они просто пытаются убежать от проблем. По данным ВООЗ, самоубийства среди пьющих случаются в 80 раз чаще, чем среди сторонников трезвого образа жизни. Это легко объяснить теми глубокими изменениями, которые происходят в мозге под воздействием длительного употребления спиртных напитков.

Миф девятый: Когда захочу, тогда и остановлюсь. Не останавливаюсь, потому что так хочу.

Реальность: Психологическая установка, что с собственной проблемой алкоголизма человек может справиться самостоятельно, очень распространенная. Алкоголь давно уже руководит организмом - теряется контроль над количеством выпитого, появляются утренние похмелье, а дальше и длительные запои, однако человек упрямо убежден, что самостоятельно может остановиться и не пить. Это самообман, потому что на данной стадии развития заболевания короткий отдых в алкогольном марафоне - это не достижение силы воле больного, который „не хочет пить", а лишь тайм-аут отравленного организма, который уже „не может пить".

Ольга Пащенко