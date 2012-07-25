Сотрудников СЭС ожидает значительное сокращение

11:25, 25 июля 2012
Страна
0

Уже в этом году на 30%

Председатель Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский инициирует значительное сокращение аппарата Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам М.Бродского, на сегодняшний день штат СЭС составляет 53 тыс. работников. В текущем году служба будет сокращена на 30%.

«Но этого мало... Я требую сократить еще больше. Вы же понимаете, что люди с маленькой заработной платой думают не о работе...», - отметил М.Бродский.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter