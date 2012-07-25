В Донецке пройдет чемпионат по футболу среди детей, лишенных родительской опеки

В Донецке на центральном стадионе «Шахтер» 27 июля состоится финал украинского чемпионата по футболу «Единство ради мира» среди детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», организаторами соревнований выступили фонд Р.Ахметова, ФК «Шахтер», телевизионный канал «Футбол» и провайдер цифрового спутникового телевидения компания Viasat в рамках проекта MTG United For Peace («Единство ради мира»).

В Фонде Р.Ахметова отметили, что футбольный проект «Единство ради мира» является частью программы по реализации социально-корпоративной ответственности компании Viasat, входящей в крупнейший медиа-холдинг Европы Modern Times Group.

По словам руководителя программ и проектов Благотворительного фонда «Развитие Украины» Дарьи Касьяновой, Фонд Р.Ахметова с радостью поддержал инициативу проведения такого футбольного матча. «Сегодня в Украине 27 тыс. детей подлежат усыновлению, и большая часть – это мальчики в подростковом возрасте (12-14 лет). Детей в таком возрасте забирают в семьи реже. Потенциальные родители просто бояться не справиться со своими обязанностями в воспитании подростков. Этот матч - прекрасная возможность показать, чем сегодня живут дети в интернатах Они любят путешествовать, знакомиться с новыми интересными людьми и, конечно, играть в футбол. Я признательна, что ФК «Шахтер» активно поддерживает наш проект «Сиротству – нет!». Ведь благодаря его реализации 3961 ребенок обрел свою семью», - сказала Д.Касьянова.

Директор департамента маркетинга и коммуникаций ФК «Шахтер» Юрий Свиридов подчеркнул, что ФК «Шахтер» уже несколько лет активно реализует проекты корпоративной и социальной ответственности по пяти направлениям.

«В частности, поддерживаем инициативу «Сиротству – нет». Наши игроки посещают детские дома, обращают внимание СМИ на проблему сиротства. Кроме того, ФК «Шахтер» продвигает ценности здорового образа жизни. Шесть лет подряд ежегодно мы проводим соревнования «Кубок Шахтера», в котором принимают участие 2 тыс. детей из 140 школ Донецка. Очевидно, что сотрудничество ФК «Шахтер» в проекте компании Viasat полностью соответствует нашим приоритетам. Мы хотим, чтобы украинские дети были здоровыми и жили в полноценных семьях». – отметил Ю.Свиридов.

В свою очередь генеральный директор спутниковой платформы Viasat Оксана Ферчук рассказала, что материнская компания MTG реализует проекты социального партнерства во многих странах мира.

«Мы помогаем детям во всей Европе и хотим объединить талантливых детей, лишенных родительской опеки, со всего мира. Но, к сожалению, украинские дети не знают, к примеру, шведского языка, а датчане вряд ли знают украинский. Поэтому мы решили найти универсальный язык общения – футбол. Ведь именно в этой игре слова не важны. Важны эмоции детей, их желание побеждать. Спортивные игры развивают командный дух, а этого очень не хватает детям, которые вынуждены жить в интернатах и детских домах», - сказала О.Ферчук.

В Фонде Р.Ахметова также рассказали, что матч объединит на футбольном поле более ста детей от 12 до 14 лет из 10 областей Украины. Организационную поддержку матчу оказывает ФК «Шахтер». Ребята посетят тренировочную базу команды – «Кирша», побывают в музее футбольного клуба, а также прогуляются по самому современному стадиону в Европе - «Донбасс Арена».

В «Развитии Украины» проинформировали, что команды из детских домов семейного типа примут участие в матчах, которые пройдут в формате 7х7, с соблюдением всех правил FIFA. Команда-победитель получает путевку на международный финал, который состоится в Осло. Там она будет играть с финалистами локальных чемпионатов из 12 стран: Ганы, Дании, Латвии, Эстонии, Литвы, Болгарии, Великобритании, Словении, Венгрии, Швеции, России и Норвегии. Кроме того, будут разыграны матчи со смешанными командами, в состав которых войдут ребята из разных стран.

На глобальном уровне MTG проводит эти соревнования с 2010 года. Сегодня они охватывают 13 стран, в том числе и Украину.