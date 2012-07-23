Завтра в Украине без осадков, на юге до 39°

Завтра, 24 июля, в Украине ожидается малооблачная погода, без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, на юге страны отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 23-28°, в центральных областях до 32°; в южной части и восточных областях ночью 19-24°, на побережье морей 26-28°, днем 30-35°, в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму местами 37-39°.

В Киеве и Киевской области малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°.

Кроме того, в Гидрометцентре подчеркнули, что на протяжении 24-26 июля в Крыму, большинстве южных, восточных областей и в Днепропетровской области, а 27-31 июля в Украине, кроме запада, ожидается чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.