Какой самый комфортный город Украины

Черновцы возглавили рейтинг самых комфортных городов Украины по версии издания «Фокус», сообщает

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"Уникальная архитектура, доброжелательная атмосфера, чистота и безопасность улиц позволили Черновцам стать самым комфортным городом Украины", - пишет издание.

При оценке принимались во внимание население, среднее образование, дошкольное воспитание, жилищно-коммунальные услуги, медицинские условия, торговая и спортивная инфраструктура, рестораны, парки, дороги, общественный транспорт и междугородное транспортное сообщение.

При сравнительно небольшом населении - 250 тысяч жителей - в Черновцах достаточно школ, парков, супермаркетов и мест в больницах, а также международный аэропорт и вокзал.

Ни по одному из параметров этот город не набрал максимального балла, но в целом по всем показателям получил уверенные хорошие оценки. Это и вывело Черновцы на первое место списка.

В целом список 20-ки самых комфортных городов Украины выглядит следующим образом:

1. Черновцы (371 балл)

2. Киев (361 балл)

3. Ялта (360 баллов)

4. Харьков (347 баллов)

5. Донецк (345 баллов)

6. Херсон (340 баллов)

7. Днепропетровск (315 баллов)

8. Трускавец (311 баллов)

9. Ивано-Франковск (298 баллов)

10. Ужгород (282 балла)

11. Львов (277 баллов)

12. Мукачево (266 баллов)

13. Ривне (265 баллов)

14. Славутич (258 баллов)

15. Севастополь (256 баллов)

16. Ладыжин (249 баллов)

17. Керчь (239 баллов)

18. Одесса (236 баллов)

19. Кривой Рог (235 баллов)

20. Евпатория (228 баллов)