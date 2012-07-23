В Украине из-за ненастья обесточен 61 населенный пункт

09:57, 23 июля 2012
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В трех областях

Сегодня ночью вследствие неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра) в результате срабатывания систем защиты линий электропередач был обесточен 61 населенный пункт в трех областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Кировоградской области обесточены 34 населенных пункта, в Полтавской – 21, в Винницкой – 6.

К возобновлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

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