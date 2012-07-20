Минздрав обеспокоен длительностью лечения Тимошенко

Министерство здравоохранения Украины выражает обеспокоенность по поводу того, что реабилитация бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «продолжается уже достаточно длительный срок, не присущий для лечения и профилактики таких проблем, которые диагностированы у пациентки».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Минздрав отмечает, что «лечение любого заболевания осуществляется в соответствии с протоколами лечения. Украинские протоколы лечения полностью соответствуют европейским требованиям, а соблюдение определенных протоколами рекомендаций предусматривает позитивные изменения состояния здоровья пациентов через конкретный промежуток времени».

Минздрав выражает обеспокоенность по поводу того, что реабилитационные курсы Ю.Тимошенко в Центральной клинической больнице г. Харькова продолжаются уже почти три месяца. Такие длительные сроки проведения процедур, согласно международной лечебной практике, «являются неприемлемыми и нехарактерными для лечения такого распространенного среди населения заболевания, которое диагностировано у пациентки. Кроме того, не исключено, что это может привести к негативным для пациентки последствиям».

В Минздраве обеспокоены тем фактом, что немецкие врачи не сообщают о длительности последующей реабилитации Ю.Тимошенко, достигнутых промежуточных результатах, а также о перспективах состояния здоровья пациентки.

В сообщении подчеркивается, что пока украинским медикам не известно ничего о соблюдении протоколов лечения немецкими врачами.

«В связи с выше изложенным украинские врачи видят в сложившейся ситуации наличие не только медицинских аспектов, но также и других, не исключено, что политических, в частности, в поведении как пациентки, которая продолжает жаловаться на отсутствие облегчения, так и немецких врачей, которые по не известным для украинских медиков причинам не хотят делать заключения относительно состояния здоровья Ю.Тимошенко и длительности ее пребывания в ЦКБ № 5 (которая была выбрана для Ю.Тимошенко немецкими врачами)», - отмечают в Минздраве.

В министерстве напоминают, что немецкие специалисты из клиники «Шарите» контролируют процессы обследования и реабилитации Ю.Тимошенко, а также принимают в этом непосредственное участие в общем уже больше пяти месяцев, начиная с февраля текущего года, когда по требованию пациентки была создана Международная медицинская комиссия врачей, в которую вошли и немецкие, и канадские врачи.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

16 июля защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что на теле в экс-премьера появились высыпания.

19 июля С.Власенко сообщил, что неизвестное кожное заболевание поразило почти 50% кожи экс-премьер-министра Ю.Тимошенко в связи с чем прекращено лечение спины. По его словам, харьковские врачи за две недели не смогли установить природу этого кожного заболевания.

Также 19 июля С.Власенко заявил, что тюремщики готовятся к незаконной доставке Ю.Тимошенко на заседание Киевского районного суда Харькова 23 июля по делу ЕЭСУ.

"Власть распространяет лживые заявления о том, что Юлия Тимошенко якобы качает пресс, поднимает штангу и почти готова представлять Украину на Олимпийских играх в Лондоне. На самом деле, это сделано лишь с одной целью, чтобы подготовить украинское общество и граждан к тем противоправным незаконным действиям, которые власть хочет предпринять относительно Юлии Тимошенко для ее силовой, незаконной доставки в зал судебного заседания 23 июля", - сказал С.Власенко.

"Мы абсолютно понимаем, что сейчас, с каждым днем в ожидании рассмотрения дела в Европейском суде, мы будем получать все больше и больше новых абсурдных заявлений относительно лидера оппозиции, которая сегодня является заложником гражданина Виктора Януковича", - заявил С.Власенко.