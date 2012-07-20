В Черкасской области сгорели 29 га пшеницы

В Жашковском районе Черкасской области вблизи села Малиновка на поле, принадлежащем совместному украинско-немецкому предприятию “Агро-Вильд Украина”, сгорели 29 га пшеницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, пожар удалось быстро ликвидировать и предотвратить распространение огня на все поле, площадь которого составляла 74 га.

Огонь уничтожил 28,77 га пшеницы на корню. Размер материального ущерба устанавливается. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.