"Украинские" суши - с волосами, аскаридами и кишечной палочкой

Качество суши украинского производства, которые быстро завоевали сердца и желудки украинцев, шокировало экспертов - оказалось, они таят в себе страшную опасность.

Как выяснила программа "Гроші", в большинстве проверенных украинскими экспертами образцах суши была обнаружена кишечная палочка, пишет ТСН.

"Мы делали два теста суши, один тест мы брали с суши из ресторанов, второй - суши с доставкой. В обоих тестах результаты получились действительно ужасны. В большинстве образцов была обнаружена кишечная палочка. Это говорит о том, что в неудовлетворительных санитарных условиях производился этот продукт. Или сохранили неправильно", - сообщила Нина Кильдий, руководитель экспертно-аналитического отдела центра независимых потребительских экспертиз "Тест".

Кишечная палочка может сильно ударить по организму человека. "В течение двух-трех дней симптоматика нарастает, не проходит, повышается температура. Кишечная палочка при попадании в урогенитальные области может вызвать воспаление, часто хронические циститы", - рассказала врач-гастроэнтеролог Инна Павлик. Украинские производители суши также нарушают требования по хранению рыбы - основного ингредиента суши. "Гистамин - это вещество, которое накапливается в рыбе, если ее долго хранили. У нас были нарушения и по этому веществу. В некоторых образцах, которые подавали на дегустацию, были волосы", - сказала Нина Кильдий.

"Даже один вопиющий случай был, когда мы пришли в очень известную сеть ресторанов, в которой подают суши, и нам продали абсолютно несвежий образец. Запах был ужасный", - рассказала эксперт. Однако антисанитария может оставить после себя не только запах.

"На практике были случаи и дизентерии при приеме суши, и пищевых отравлений. Может быть осложнения с прорывом кишечника, с кровотечением и затем с язвами на стенке", - рассказала врач Инна Павлик. Аскариды, токсокары, описторхии - это экзотические названия видов суши.

Глисты в сырой рыбе - обычное явление. "Глистная инвазия на сегодняшний день - очень распространенное явление. Есть такой опасный вид глистов, как эхинакок. Эхинакок поражает печень, легкие, он может создавать целые кистозные образования, размножаться и очень трудно выводится из организма", - говорит врач. Поэтому есть суши надо стараться только в проверенных местах. Хотя таких, по опыту экспертов, не много. "В Украине и в Киеве нужно очень осторожно относиться к такой продукции, как суши. Я скажу честно, я бы не советовала что-то из сырой рыбы употреблять", - посоветовала Нина Кильдий.

Если вы так любите суши, не можете от них отказаться, то врачи советуют есть их не из сырой, а из обработанной рыбы - вареной или копченой. Или лучший вариант - приготовить самостоятельно.