В Украине могут появиться спецзнаки для пожилых водителей

На сайте УГАИ Днепропетровщины появились девять эскизов знака «За рулем пожилой водитель».

Правоохранители до 1 сентября проводят конкурс на лучший эскиз этого предупреждения, пишет «Сегодня». Ввести в оборот знак, наподобие «каблучка», который наклеивают на свои авто женщины, предложил днепропетровский 72-летний автолюбитель Николай Бойченко.

«Было бы неплохо, чтобы на пожилых водителей (за 60 лет), у которых в силу возраста ослаблены зрение, реакция, слух, другие участники дорожного движения обращали побольше внимания», — говорит мужчина.

Местные автолюбители поддерживают идею пенсионера. «Я как-то был свидетелем того, как почти 80-летний водитель выполнял маневр и в результате два микроавтобуса оказались в кювете. Хорошо, что они были без пассажиров. Поэтому предупреждающая наклейка не помешает», — говорит горожанин Андрей Киль.

Но пока эскизы не впечатляют разнообразием и меткостью — на знаках изображают в основном трость, на которую старики опираются во время ходьбы, а то и вовсе костлявые морщинистые пальцы, сжимающие руль.

Один из самых странных рисунков —автомобиль, мчащийся по разделительной полосе на фоне лучистого солнышка.

«Все варианты мы отправим в НИИ безопасности движения, — сказали в пресс-службе облГАИ. — Даже если их не утвердят, надеемся, что их растиражируют продавцы автонаклеек».







