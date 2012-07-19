Завтра в Украине - 34° и дожди с грозами

20 июля по Украине переменная облачность. В западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, в Карпатах - местами сильные дожди; температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории без осадков, лишь днем в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью - 13-18°, на побережье морей - до 23°, днем - 29-34°.

Ветер в Украине юго-западный, 5-10 м/с, в западных и северных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

По Киевской области переменная облачность. Кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 11-16°, днем - 23-28°.

По г. Киеву кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью - 14-16°, днем - 26-28°.

19 июля температура воды составляла в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 24°.