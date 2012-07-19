Фонд Ахметова передал Закарпатскому онкодиспансеру современный томограф

Сегодня, 19 июля, в Закарпатском областном клиническом онкологическом диспансере начал работу современный компьютерный томограф для диагностики и планирования качественной лучевой терапии стоимостью 5,9 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», диспансер оснащен современным оборудованием в рамках проекта Фонда «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний», который направлен на обеспечение развития онкологической службы Украины.

С помощью аппарата врачи смогут проводить планирование для лучевой терапии, диагностические обследования всего тела, виртуальную эндоскопию, перфузию, количественную оценку васкулярных нарушений, сканировать легкие в режиме синхронизации с дыханием и пр. Компьютерный томограф обеспечивает высококачественное изображение при существенном снижении рентгеновского облучения на пациента, подчеркнули в фонде.

Начальник управления здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации Роман Шницер отметил, что презентация современного компьютерного томографа состоялась в обновленном онкодиспансере.

«Мы стали еще на шаг более ближе к мировым стандартам предоставления медицинской помощи онкологическим больным области. Благодаря фонду Рината Ахметова «Развитие Украины», установлен компьютерный томограф одного из лучших мировых производителей, на котором будут не только диагностировать заболевание, но и планировать лучевую терапию, которая даст возможность уменьшить облучение здоровых тканей. Кроме того, запланировано подписать договор государственно-частного партнерства, чтобы данное оборудование работало надежно, а специалисты были обеспечены необходимыми расходными материалами", - сказал Р.Шницер.

В свою очередь, руководитель проекта «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний» Фонда Ахметова Виктория Миколаюк подчеркнула, что на реализацию проекта «Рак излечим» выделены 315 млн грн. Часть этих средств - 10 млн дол. США - направлена на усиление лечебной и диагностической базы восьми областей Западной Украины.

"Р.Ахметов инициировал этот проект с целью оснащения онкологической службы Украины современным высокотехнологичным оборудованием. Передавая оборудование государственным медицинским учреждениям, мы подчеркиваем, что государство должно обеспечить доступность диагностики на нем для каждого пациента. Именно максимальная польза для людей является конечной целью всех проектов фонда», - сказала В.Миколаюк.

В фонде Р.Ахметова также проинформировали, что в июле-августе в рамках проекта фонда «Рак излечим» будут введены в эксплуатацию еще два компьютерных томографа в Западной Украине, а именно в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.