Украине грозят масштабные потопы: огромные жертвы и ущербы

Украине пора принимать срочные меры, чтобы избежать катастрофических последствий оползней, наводнений и ураганов в будущем, считают эксперты.

По мнению метеорологов, в будущем стихийные бедствия усилятся, а их последствия станут более разрушительными. «Мне представляется, что мы подошли к какой-то черте в отношении того, что мы сделали с природой, и через 10—20 лет мы пройдем этот рубеж, и все последующее будет просто катастрофическим — большие жертвы, большие ущербы, — рассказывает "Сегодня" председатель Национального экологического центра Украины Ярослав Мовчан. — Есть еще инерция возможностей природы, раньше она балансировала, но дальше оно посыплется, то есть вода в горах не будет удерживаться, вода в реках не будет удерживаться, и в конце концов дамбы начнут падать». Эксперты считают, что оползни и наводнения, которых будет все больше, — также результат строительства на берегах жилья, плюс- строительства дамб, мостов и водохранилищ. В тех же Карпатах причиной оползней называют массовую вырубку лесов еще в послевоенные годы, а в Крыму — отсутствие естественных пляжей. Причинами более частых капризов природы также называют взаимодействие стихийных аномалий, связанных с глобальным потеплением и смещением тектонических масс и человеческого фактора: за сутки может выпасть сезонная норма, а потом регион месяцами страдает от засухи. «Мы оставили побережье Черного моря без твердого стока, который был амортизатором, сегодня у нас съедены пляжи западного побережья Крыма, — говорит доктор технических наук Евгений Яковлев. — У нас за 30 лет утроилось количество оползней, разрушены набережные в Ялте, в Алуште и на западе полуострова. Пришло время уменьшить техногенные нагрузки на природу». Эксперт добавляет, что еще одна причина оползней — то, что 70% территории Украины — лесовые грунты, которые чувствительны к дополнительной воде и теплу: «Это как сахар-рафинад — он жесткий, пока сухой». По мнению экологов, предотвратить все наводнения не получится, но можно постараться уменьшить ущерб и количество возможных жертв. «Если люди строят на берегу кемпинги, домики, коттеджи двухэтажные, они должны понимать, что раз в 20—30 лет они этого всего лишатся», — заявляет завкафедрой океанологии географического факультета МГУ Сергей Добролюбов. По мнению экспертов, для этого необходимо вырабатывать систему предупреждения стихийных бедствий. Те, что есть сейчас, уже неактуальны.