Янукович требует изменений в оказании помощи онкобольным детям

Президент Украины Виктор Янукович считает недопустимым нарушение права онкобольных детей на качественную медицинскую помощь.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом заявил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко в ходе встречи с волонтерами, которые занимаются с онкобольными детьми, а именно – с председателем Опекунского совета при детской специализированной больнице «Охматдет» Оксаной Корчинской, координатором общественной кампании «Наши дети» Анной Гопко, активисткой Cамоуправляющейся альтернативной сети Оксаной Романюк, исполнительным директором Института массовой информации Викторией Сюмар.

По словам Ю.Павленко, в первую очередь речь идет о принятии Кабинетом министров мер по урегулированию ситуации, сложившейся с необеспеченностью детских онкоотделений необходимыми лекарствами, которые закупаются на средства государственного бюджета, о действенном контроле над недопущением сбоев в проведении тендерных процедур по закупке лекарств.

«Вместе с тем, Президент требует качественных изменений в предоставлении медицинской помощи онкобольным детям», - отметил Уполномоченный по правам ребенка.

В частности, подчеркнул он, в следующем бюджетном году обеспеченность онкобольных детей лекарствами, которые закупают из бюджета, должна составлять 100% потребности (в этом году - лишь 45%); следует предусмотреть возможность изменения процедуры закупки лекарств, которая бы обеспечивала равномерные и бесперебойные их поставки в детские больницы на протяжении всего года, ориентируясь на потребности детей.

Как сообщил Ю.Павленко, Президент обращает особое внимание на необходимость утверждения новых современных протоколов лечения онкобольных детей; повышения квалификации врачей и работников онкологических отделений; обеспечения качества лекарств и расширения их перечня; внедрения трансплантационных методов лечения детей. Кроме того, нуждается в срочном совершенствовании процедура лечения детей за рубежом, развитие банка доноров, обеспечение реабилитации детей в санаторно-курортных заведениях после длительного и изнурительного лечения.

В.Янукович в очередной раз подчеркивает необходимость скорейшего решения вопроса права онкобольных детей на родительскую заботу во время стационарного лечения, сказал Ю.Павленко. «Необходимо законодательно обеспечить права родителей на законный отпуск на время стационарного лечения ребенка и снять ограничение пребывания родителей в лечебных заведениях вместе с детьми только до 6 лет, гарантировать необходимые санитарные и бытовые условия для родителей в лечебном заведении», - констатировал он.

Отдельно, по словам Ю.Павленко, Президент отмечает важность сотрудничества руководителей, медицинских работников детских онкоотделений с волонтерами в интересах детей. «Глава государства выражает особую благодарность волонтерам и благотворительным организациям, которые часто в трудный период берут на себя выполнение жизненно важных для детей обязанностей по обеспечению их лекарствами, оперативным и качественным лечением», - резюмировал он.

Ю.Павленко сообщил участникам встречи, что в начале августа запланировано совместное заседание Общественного консультативного совета по вопросам защиты прав ребенка, который действует при Уполномоченном Президента Украины по правам ребенка, с членами Опекунского совета при детской специализированной больнице «Охматдет», волонтерами и общественными активистами. На нем будут обсуждаться актуальные вопросы обеспечения прав онкобольных детей.