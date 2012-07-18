Дикие животные в Украине распространяют бешенство

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины обеспокоена распространением бешенства на территории Украины дикими животными, в частности - волками, лисами, енотами и летучими мышами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявил главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины Владимир Горжеев.

«На сегодняшний день главным источником бешенства являются не городские, а дикие животные. Если раньше бешенство распространяли собаки, так называемое «бешенство городского типа», то теперь распространению заболевания способствуют 28 видов диких животных, среди которых волки, лисы, еноты и даже летучие мыши», - сказал он.

По словам В.Горжеева, работа по вакцинации диких животных проводится в основном на востоке Украины, что привело к уменьшению случаев заболевания бешенством.

В частности, в Луганской области количество случаев уменьшилось с 103 случаев до 1, в Волынской - с 120 до 6, в Полтавской - с 57 до 4, в Харьковской - с 54 до 7, в Сумской - с 59 до 16.

«20 лет назад в Западной Европе благодаря кампании по вакцинации диких животных распространение вируса удалось приостановить. Украина переняла этот опыт, и теперь специальные службы разбрасывают вакцину над лесами с самолетов и вертолетов. Мы видим реальную эффективность такой иммунизации», - сказал он.

По данным Госветфитослужбы, в 2011 году в Украине было зарегистрировано 6 случаев заболевания людей бешенством - в Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Тернопольской областях и в Киеве. В 2010 году было зарегистрировано 3 случая.

Справка УНИАН. На сегодня бешенство зарегистрировано в 113 странах мира. Ежегодно из-за этой болезни погибают 55 тысяч человек.