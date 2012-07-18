С начала года на воде погибли почти 1 тыс. человек

В Украине с начала года на пляжах и водных объектах погибли 932 человека, из них 82 ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник Управления техногенной безопасности Гостехногенбезопасности Украины Тарас Полищук.

При этом он отметил, что по сравнению с прошлым годом, на данный момент количество погибших сократилось на 20%, добавив, что за соответствующий период прошлого года на воде погибли 1 тыс. 101 чел.

В целом в прошлом году на воде погибли 1 тыс. 794 чел.

«Количество погибших на воде по сравнению с прошлым годом на данное время уменьшилась на 20%. В то же время гибель людей остается высокой”, - охарактеризовал он ситуацию.

По данным Т.Полищука, самое большее количество погибших в Киевской области – 72 чел., в Донецкой – 56 чел., Винницкой – 50, Черниговской – 49, Черкасской – 46, Николаевской – 44, Волынской – 41. При этом в Крыму погибли на сегодняшний день 17 человек.

“Если взять Киев, то благодаря проведенным мероприятиям по сравнению с прошлым годом количество погибших уменьшились в 6 раз: за год погибли 66 человек, на сегодняшний день, по состоянию на 17 июля, погибли только 6 человек”, - отметил Т.Полищук. По его словам, это очень хорошая цифра, учитывая, что было Евро, было много гостей.

Также в шесть раз сократилось количество погибших во Львовской области, в Харьковской – в четыре, Волынской – в 3,5 раза.

Говоря о причинах гибели людей на воде, он проинформировал, что в этом году 27 чел. Погибли, находясь в нетрезвом состоянии; 286 чел. утонули в тех местах, которые не определены для купания и не были оборудованы, 515 - погибли по неустановленным причинам, в результате несчастных случаев погиб 51 чел..

Также он отметил, что согласно статистике, в среднем на пляжах в городах погибает 33% количества всех утопленников, в поселках городского типа – 6%, а 51% - в селах.