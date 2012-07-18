В Украине лишь 35% зон отдыха возле воды имеют разрешения

В Украине лишь 35% из всех взятых на учет зон отдыха возле воды имеют паспорта с разрешением эксплуатации, согласованным Государственной инспекцией техногенной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник Управления техногенной безопасности Гостехногенбезопасности Тарас Полищук.

“Вызывает тревогу, что на сегодняшний день, когда сезон отдыха практически в разгаре, лишь 35% пляжей имеют соответствующий паспорт, который подписан всеми наблюдательными органами и руководителями органов исполнительной власти, в частности, Государственной инспекцией техногенной безопасности. Для примера, в Киеве из 68 мест общественного отдыха паспортизованы лишь два, это 3%”, - отметил Т.Полищук.

Он уточнил, что это пляж «Днепровская Ривьера» на острове Жуков и пляж предприятия “Ривьера”.

“Остальные пляжи соответствующего паспорта не имеют, и там купаться на сегодняшний день опасно”, - заявил Т.Полищук.

Он сообщил, что в Киеве за невыполнение предписаний органов Гостехногенбезопасности к административной ответственности привлечены 9 должностных лиц и приостановлена эксплуатация ряда водных объектов. Так, по его данным, не имеют согласований инспекции пляжи Черторой, Молодежный, Детский, Венеция в Гидропарке, пляж Золотой и пляжи на озерах Радуга и Тельбин.

Кроме того, по словам Т.Полищука, в Киевской области из 58 пляжей паспортизованы лишь 8, в Сумской из 56 – 6, в Одесской из 28 – 23.

При этом в Крыму, Херсонской, Запорожской областях ситуация значительно лучше. “Для примера, в Крыму из 563 мест отдыха на воде - все эти места взяты на учет - на сегодняшний день 80% имеют соответствующий паспорт”, - отметил Т.Полищук.

По информации главного специалиста Управления техногенной безопасности Гостехногенбезопасности Романа Харченко, проверкой, которая прошла в мае-июне на всех пляжах Украины, были выявлены преимущественно следующие нарушения и недостатки: отсутствуют паспорта пляжей, согласованные соответствующими службами и органами; не проводилось водолазное обследование подводной части дна; отсутствуют соглашения на постоянное и обязательное обслуживание объектов государственной аварийно-спасательной службой соответствующей территории; не оборудованы спасательные посты; спасатели не прошли специальное обучение; отсутствует их личное страхование; отсутствуют предупредительные таблички; не обозначены границы заплыва в водной акватории буями и пр.

Т.Полищук также отметил, что на учете в Госинспекции техногенной безопасности находятся 2 тысячи 667 мест массового отдыха на водных объектах, и только 67% из них имеют соответствующее согласование решениями органов исполнительной власти.

“Хуже всего согласованы места массового отдыха в Волынской области, где согласованы лишь 28% общего количества - 63, в Днепропетровской – из 43 определены 10, или 23%, в Полтавской – 12%, в Сумской – 36%, в Черновицкой – 40%. В Киеве из 69 мест, имеющихся на учете, согласованы местами лишь 25, то есть 37%. А в Киевской области согласована половина”, - сообщил Т.Полищук.