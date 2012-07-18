Завтра ожидаются кратковременные дожди и грозы

Завтра в большинстве западных областей Украине, ночью в Крыму и Приазовье, а днем и в северных областях местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы.

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-21°; днем 22-27°, в южной части до 31°.

В Киевской области в четверг ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 25°.