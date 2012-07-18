Завтра в Украине опять дожди

В Киеве и области ночью без осадков, вечером кратковременный дождь. Температура ночью 10-12 градусов, днем 24-26. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Неустойчивую погоду в течение суток 19 июля в Украине обусловят атмосферные фронты, перемещающиеся с запада на восток страны.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, в большинстве областей страны пройдут ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Лишь на юге и востоке без осадков.

В северных областях ночью без осадков, днем ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-12 градусов, днем 22-26. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью и днем без осадков. Температура ночью 15-22 градуса, днем 23-29. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10 м/с.

В восточных областях днем без осадков, ночью лишь на Харьковщине местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью 12-15, днем 23-25 градусов. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

В западных областях ночью и днем местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-13 градусов, днем 21 -27. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В центральных областях ночью и днем местами ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 11-13 градусов, днем 21-25. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 19 июля: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью снизится до 17-18 градусов, днем 27-29.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Феодосии 24 градуса, в районе Евпатории, Севастополя, Ялты и Одессы 26 градусов.

Погода на курортах Карпат 19 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве без осадков. Температура ночью 12-13 градусов, днем 23-25. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.