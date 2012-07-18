Вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса Богатырева предостерегает украинцев от самолечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Тернопольской области.

По словам Р.Богатыревой, «мы берем рецепты лечения от своих бабушек и дедушек, друзей, но все меньше и меньше обращаемся за профессиональным советом к врачу, меньше прислушиваемся к его советам. Больше покупаем самостоятельно лекарства, и думаем, что они нас вылечат. А следствия – это осложнения, которые приводят к другим заболеваниям».

Как сказала Р.Богатырева, с каждым годом количество болезней увеличивается, особенно инфекционных, соответственно, самолечение может привести к уменьшению продолжительности жизни человека.

«Если и дальше будет продолжаться практика самолечения, такое отношение к образу жизни, пренебрежение советами врачей и непринятие всех мер для сохранения своего здоровья, тогда ничего не спасет от преждевременной смертности», – считает Р.Богатырева.

Она отметила, что «человек должен услышать профессиональный совет и разъяснение: что мешает развиваться нормально молодому организму, какие риски несет лишний вес и как от него избавиться, относительно других проблем. Здоровье – это не та вещь, в которой достаточно советов знакомых или родственников».