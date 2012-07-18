Кабмин одобрил госпрограммы биобезопасности и биозащиты

Кабинет министров Украины одобрил концепцию Государственной целевой программы биобезопасности и биологической защиты на 2015-2012 годы.

Как сообщается на сайте Кабинета министров, соответствующее распоряжение № 466-р принято на заседании правительства 25 июня 2012 года.

Программа направлена, в частности, на создание единой национальной системы биологической безопасности и биологической защиты, представленной на сегодня различными учреждениями и организациями.

Принятие программы позволит, в частности, восстановить земли сельскохозяйственного назначения, выведенные из использования в связи с загрязнением опасными биологическими агентами, регламентировать проведение научных биологических исследований при создании опасных микроорганизмов, токсинов, биологически активных веществ, лекарственных средств, генетически модифицированных организмов.

По данным Минздрава, в Украине в настоящее время работы с возбудителями инфекционных заболеваний, отнесенных ко II группе патогенности, проводятся в 420 лабораториях.

В целом функционирует 4053 лаборатории микробиологического профиля, из них 21% - в учреждениях Госсанэпидслужбы, 29 - в лечебно-профилактических учреждениях, 3 - по диагностике СПИДа, 39 - в других министерствах и учреждениях, 4 - в научно-исследовательских институтах, 4% - в частных заведениях.

Также функционирует 9 национальных коллекций культур, отнесенных к таким, которые составляют национальное достояние.