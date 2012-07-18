Богатырева о негативном образе украинских медиков

Вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса Богатырева призывает СМИ прекратить формировать негативный образ украинских медиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Тернопольской области.

«В воскресенье новости посмотришь – хоть стреляй себя. Наказывать тех, которые плохо работают, нужно. Но не за счет того, чтобы обходить вниманием и позитивные изменения в медицине. Нужно говорить о тех, кто спасает в драматичных ситуациях. После аварии в Черниговской области, где была травмирована группа российских туристов, никакой благодарности врачам, которые спасли тех, кого можно было, и тех, на спасение которых надежды не было, не прозвучало. Никакой реакции», – возмутилась Р.Богатырева.

Она заметила, что формирование негативного образа медиков может привести к обесцениванию профессии врача, а, следовательно – к возникновение еще больших кадровых проблем.

«Кадры – это главный вопрос. Где их взять и как оставить на своем месте? Нам не хватает врачей, младших сестер, среднего персонала. Если мы будем формировать из врачей образ сплошного вора, где мы их завтра возьмем? Нам что, не нужна медицинская отрасль, не нужны медики?», – спросила Р.Богатырева.

Она призвала журналистов обращать больше внимания на позитивные стороны медицинской отрасли и формировать у граждан уважение к врачам и их труду.

«Из Польши врачи едут работать в Германию, из Германии – в США и в Великобританию. Наши тоже куда-то едут. Если мы в этой ситуации еще будем добавлять пренебрежительное общественное отношение, формировать негативный образ медика, то никогда не решим имеющихся проблем. При таких обстоятельствах опустятся руки даже у любого оптимиста», – считает Р.Богатырева.