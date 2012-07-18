В Украине остаются обесточенными 23 населенных пункта в двух областях.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Черкасской области обесточены 16 населенных пунктов, в Киевской – 7.

Вчера было возобновлено электроснабжение населенных пунктов Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Херсонской областей, которые были обесточены в ночь на 17 июля вследствие неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра) в результате срабатывания систем защиты линий электропередач.