Какой будет погода в Украине завтра

Завтра в Украине ожидаются небольшие дожди, днем местами грозы, только ночью в восточных областях, Крыму и Приазовье, днем в западной части без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается преимущественно западный, 5-10 м/с, днем на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 20-25°, в южной части ночью 14-19°, днем 24-29°; в Карпатах ночью 6-11° тепла, днем 15-20°.

В Киевской области в среду ночью и утром небольшие дожди, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды составила в Черном и Азовском морях 23-29°, в Днепре возле Киева 25°.