В Украине ухудшается качество источников питьевого водоснабжения

В Украине имеет место тенденция к ухудшению экологического состояния источников питьевого водоснабжения как по санитарно-химическим, так и по санитарно-микробиологическим показателям.

Об этом шла речь сегодня на совещании по вопросам реализации Общегосударственной программы «Питьевая вода Украины» под председательством премьер-министра Николая Азарова, которое состоялось на Деснянской водопроводной станции ПАО «АК «Киевводоканал», сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отмечалось на совещании, питьевое водоснабжение почти на 80% обеспечивается из поверхностных источников. Большинство бассейнов рек согласно гигиенической классификации водных объектов по степени загрязнения можно отнести к загрязненным и очень загрязненным. Несмотря на значительный спад промышленного производства за последние годы и уменьшение, в связи с этим, сброса в водоемы сточных вод, в стране имеет место тенденция к ухудшению экологического состояния водоемов І и ІІ категории как по санитарно-химическим, так и по санитарно-микробиологическим показателям.

«Высокий уровень техногенной нагрузки на водоемы и использование несовершенных технологий подготовки питьевой воды, которые рассчитаны на доведение природной воды до качества питьевой только тогда, когда исходная вода отвечает І классу поверхностных источников водоснабжения, не позволяют обеспечить население качественной и безопасной для здоровья питьевой водой. На сегодня практически все водоемы по уровню загрязнения приблизились к ІІІ классу, а состав очистных сооружений, технологии водоподготовки фактически не изменились», – сообщил и.о. министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Алипов.

По его словам, больше всего отклонений по санитарно-химическим показателям в Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях, по бактериологическим показателям – в Донецкой, Луганской и Кировоградской областях.