Институту Шалимова продавали медоборудование по завышенным ценам

Прокуратурой Соломенского района Киева возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из столичных предприятий, который продал Национальному Институту хирургии и трансплантации им. Шалимова хирургическое и ортопедическое оборудование по завышенной стоимости.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, должностное лицо предприятия заключило с медицинским учреждением договор купли-продажи медицинского оборудования, превысив предельные нормы торговых и снабженческо-сбытовых надбавок на более чем 10%, разрешенных постановлением Кабинета министров «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» от 17 октября 2008 года №955.

Таким способом предприниматель нанес институту материальный ущерб в размере почти 220 тыс. грн, которые обязан будет вернуть.

Дело возбуждено согласно ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).