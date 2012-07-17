В Украине из-за ненастья обесточены 228 населенных пунктов

В Украине вследствие ненастья обесточены 228 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на сегодняшний день из 409 н.п., которые были обесточены в ночь с 15 на 16 июля, возобновлено электроснабжение 332 населенных пунктов в десяти областях.

Вместе с тем в ночь с 16 на 17 июля из-за неблагоприятных погодных условий (ливни, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточен 151 населенный пункт в семи областях: Черкасской – 46, Полтавской – 38, Киевской – 31, Одесской – 19, Херсонской – 10, Днепропетровской – 5, Кировоградской -2.