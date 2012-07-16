Азаров обязал решить проблему лекарств для онкобольных детей

Премьер-министр Николай Азаров обязал вице-премьер-министра – министра здравоохранения Раису Богатыреву в кратчайшие сроки решить проблему нехватки лекарств для онкобольных детей.

Как сообщает Правительственный портал, сегодня на заседании Кабинета министров глава правительства поручил в кратчайшие сроки решить вопрос обеспечения детских онкологических больниц необходимыми лекарствами.

По словам Н.Азарова, ситуация, когда онкобольные дети остаются без нужных им медикаментов - недопустима.

«Эту проблему нужно снять в сжатые сроки. Раиса Васильевна, разберитесь с этим вопросом, изучите пути его решения - нужно найти способ обеспечения детских онкологических больниц всеми необходимыми препаратами», - заявил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, представители общественных организаций и волонтеры, которые заботятся о тяжелобольных детях, заявили о критической ситуации с поставками лекарств по государственной программе «Детская онкология и онкогематология». Они направили открытое письмо на имя Президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова и министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

Авторы письма обратили внимание руководства страны на то, что из перечня медпрепаратов, которые закупает Минздрав, в областях в настоящее время отсутствуют 90%-95% лекарств, а в Центре детской онкогематологии и трансплантации костного мозга «Охматдета» – 80%. Подавляющего большинства критически необходимых препаратов не осталось вообще, что делает невозможным лечение сотен маленьких пациентов по всей Украине.

В письме подчеркивается, что онкологические болезни, особенно у детей, сегодня успешно лечатся, однако график лечения критически важен для достижения ремиссии. В случае отсутствия лекарств этот график невозможно соблюдать, а, следовательно, жизнь детей находится под серьезной угрозой.

По данным общественных и волонтерских организаций - подписантов письма, в настоящее время в детских больницах критически не хватает таких лекарств, как экворал, таргоцид, гливек, кансидаз, коломицин, темодал, атгам, карбоплатин, флудабин, вифенд и др.

Также общественные организации отмечают, что до этого времени еще не прошли тендеры на закупку тимоглобулина и аспарагиназы, антикоагулянта и многих изделий медицинского назначения, в частности, сетов и фильтров для переливания плазмы, тромбоконцентрата и др.