Начаты досрочные поставки лекарств для онкобольных детей

Производители и дистрибьюторы, с которыми подписаны договоры о поставках лекарственных средств для детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, начали досрочные поставки лекарственных средств.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, в июле 2012 года планируется начать досрочные поставки препаратов «Карбоплатин», «Ритуксим», «Гливек», «Ифолем», «Авелокс», «Орунгал».

В условиях договоров поставки были запланированы до декабря 2012 года, подчеркнули в ведомстве.

Учитывая потребность заведений здравоохранения в указанных препаратах, Министерство здравоохранения не возражает против осуществления досрочных поставок данных лекарственных средств и направило соответствующие письма отмеченным компаниям.

В ведомстве также проинформировали, что в 2012 году для обеспечения лекарственными средствами детей, больных онкогематологическими заболеваниями, и расходными материалами заведений здравоохранения, где проводится высокоспециализированное лечение таких детей, Минздраву было доведено 90 млн грн, что на 50% больше, чем в 2011 году.

В 2011 году были осуществлены закупки лекарственных средств на сумму 59,5 млн грн, что обеспечило 60% потребности больных детского возраста в необходимых препаратах (в том числе для УДСБ «Охматдет» закуплено на сумму 22,7 млн. грн, что составило 38% общей суммы, предусмотренной для лечения детей всей Украины), также Минздрав Украины провел централизованную закупку реагентов для обеспечения расходными материалами Референс - лаборатории УДСБ «Охматдет» на сумму на 956,0 тыс. грн.

В УДСБ «Охматдет»е сообщили, что динамика онкологической заболеваемости у детей Украины остается в последние годы относительно стабильной и составляет: в 2011 году 12,7 случаев заболевания на 100 тысяч детского населения (2010 г. – 12,3, 2009 г. – 11,87, 2008 г. – 11,37; 2007 г. – 11,73; 2006 г. – 11,0; 2005 г. – 11,5), то есть ежегодно регистрируется около 1000 новых случаев у детей в возрасте до 17 лет. По сравнению с 1999 годом показатель почти не изменился.

На конец 2011 года на учете в онкологических диспансерах Украины находилось более 5000 детей (показатель составляет 68,2 на 100 тыс. детского населения 0-17 лет, для сравнения 2007 год - 5432 ребенка - 63,6).

Смертность детей от злокачественных новообразований занимает 5-е место в структуре детской смертности, уступая смертности от несчастных случаев, перинатальной смертности, врожденных аномалий, болезней нервной системы. Показатель смертности от злокачественных новообразований в 2010 году составил 4,9 случаев на 100 тысяч детского населения в возрастое0-17 лет (2006 год – 5,1).

За счет внедрения клинических протоколов лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, которые разработаны на принципах доказательности и внедряются в заведениях здравоохранения на протяжении последних пяти лет, удалось повысить уровень общей выживаемости больных на 8,5% по сравнению с 2007 годом.

Уровень охвата детей с злокачественными новообразованиями специальным лечением в среднем по Украине составлял на протяжении последних лет около 80%.