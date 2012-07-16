Ситуация с поставками лекарств для онкобольных детей не критична - Минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины не считают критической ситуацию с поставками лекарств для онкобольных детей.

Как сообщается на сайте министерства, Минздрав проводит последовательную работу по обеспечению лекарствами онкобольных детей.

Так, в государственном бюджете на 2012 год на закупку лекарств и расходных материалов для лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями и проведения трансплантации костного мозга предусмотрено 90 млн грн, что на 30 млн грн больше, чем в 2011 году.

Таким образом, объем бюджетных средств, предусмотренный на 2012 год, позволит обеспечить потребности больных детей в препаратах и изделиях медицинского назначения на 68,9%.

По данным Минздрава, по состоянию на 10 июля 2012 года в НДСБ «Охматдет» закуплено лекарственных средств и изделий медицинского назначения на общую сумму 42 млн грн. Из них около 12 млн для функционирования и проведения протокольного лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями в условиях Центра детской онкогематологии и отделения трансплантации костного мозга.

Всего по состоянию на 12 июля 2012 года закупки завершены, заключены соглашения с победителями конкурсных торгов и начата поставка в регионы лекарственных средств для лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями по 34 наименованиям на общую сумму 62 077 993,39 грн., в том числе для «Охматдет» на общую сумму 22 млн 103 тыс. 356 грн, сообщили в Минздраве.

Относительно имеющихся остатков лекарственных средств и изделий медицинского назначения, то, как утверждают в министерстве, по состоянию на 11.07.2012 года лечебно-профилактические учреждения могут проводить стандартизированные курсы лечения согласно протоколам лечения онкобольных детей.

Общий остаток препаратов и медицинских изделий в денежном выражении составляет 31,4 млн грн, что составляет в процентном соотношении 37,8% от общей годовой потребности регионов на 2012 год в рамках бюджетного финансирования, или почти 23% от общей 100% потребности регионов страны.

В НДСБ «Охматдет» имеются остатки на сумму 9,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, представители общественных организаций и волонтеры, которые занимаются тяжелобольными детьми, заявили о критической ситуации с поставками лекарств по государственной программе «Детская онкология и онкогематология».

В письме на имя Президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова и министра здравоохранения Раисы Богатыревой они обращают внимание, что из перечня медпрепаратов, которые закупает МОЗ, в областях сейчас отсутствуют 90%-95% лекарств, а в Центре детской онкогематологии и трансплантации костного мозга «Охматдет» - 80%. Подавляющего большинства критически необходимых препаратов не осталось вообще, что делает невозможным лечение сотен маленьких пациентов по всей Украине.