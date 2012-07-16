Ежегодно мировые фармгиганты испытывают на украинцах 300 новых лекарств

Добровольцев для тестирования находят среди тех, кто стоит на учете в медицинских учреждениях по определенной болезни.

Ежегодно на украинцах мировые фармацевтические гиганты испытывают около 300 новых медицинских препаратов.

Только в прошлом году в таких исследованиях приняли участие 30 тысяч украинцев, сообщили в Минздраве.

На сегодняшний день в стране работает около 30 фирм, делающих бизнес на тестировании новых лекарств, рассказала Фокусу директор одной из таких компаний ClinStar Ukraine Александра Скоробогатько.

Фирмы выполняют заказы таких фанмацевтичних компаний, как GlaxoSmithKline, Pfizer, Hoffmann-La Roche, Bayer, Nycomed, AstraZeneca, отмечает ТСН.

На разработку одного медицинского препарата эти концерны тратят нередко больше миллиарда долларов. Однако компания-менеджер получает лишь от 30 до 100 тысяч долларов, а "подопытным", участвующих в исследовании, вообще достается лишь тысяча долларов, или просто оплачивается лечение.

"Мировых фармацевтов в Украине привлекает низкая плата добровольцам, а также большая готовность людей рисковать здоровьем ради денег", - пояснила рекрутер компании Recruit Alliance Анна Толкач, которая подбирает врачей для таких проектов.

»Добровольцев для тестирования находят среди тех, кто стоит на учете в медицинских учреждениях по определенной болезнью. При этом обязательным условием для участия является официальное и сознательное решение больных. Добровольцам расписывают яркие перспективы будущего исцеления, однако результаты объявляют только если есть положительная динамика. В других случаях информация замалчивается, или засекречивается. Клинические испытания - это единственная возможность для большинства украинских граждан получить качественную и безопасную медпомощь, которая отвечает мировым стандартам. Однако иногда препараты не дают никакого эффекта, или даже имеют негативное влияние на здоровье вплоть до летальных случаев ", - рассказал исполняющий обязанности гендиректора Государственного экспертного центра Минздрава Анатолий Морозов.

Всего, по мировым меркам, исследований в Украине проводится немного - в среднем 100-150 в год. Согласно данным Минздрава, страна занимает 30 место по количеству таких тестов (для сравнения: в США - 5000, Германии - 1020, Канаде - 944).



