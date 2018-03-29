Политические игры вокруг реанимобилей

Украинцы уже привыкли, что во время политических баталий в ход идут любые методы. На свет Божий вытягиваются и притягиваются за уши такие несусветные вещи, что и во сне не приснится. В политику «вмешиваются» проблемы кумовских и дружеских отношений, даже собственное здоровье политиков, что вообще для порядочного человека было и остается под семью замками.

Могли бы мы когда-нибудь подумать, что яблоком политического раздора станут автомобили скорой помощи? Но в нашей стране, оказывается, и такое возможно.

Позавчера вице-премьер-министр Дмитрий Табачник обвинил некоторых руководителей области в саботаже, относительно деления автомашин скорой помощи. Среди «непослушных» и недальновидных были названы и руководители Винницкой области. Свое пылкое выступление он подкрепил фразой: «Такого дикарства не видел никто».

На следующий день глава Винницкой облгосадминистрации Александр Домбровский эти слова господина Табачника переадресовал назад и сказал, что заявление правительственного чиновника является полной бессмыслицей, более того – откровенной ложью.

Следовательно, он рассказал о хронологии событий вокруг получения 11 машин скорой помощи для Винницкой области. По его словам, в конце недели 21 сентября областное управление здравоохранения получило приказ профильного министерства, датированный еще 19.09 07 г. о делении автомобилей скорой медицинской помощи, закупленных в централизованном порядке в текущем году. А в понедельник управление получает факс без «опознавательных» знаков, в какие именно села нужно послать эти автомашины.

"Начальник управления Александр Жупанов, - говорит Александр Домбровский, - позвонил по телефону в Министерство выяснить причины такого деления. На что ему там ответили, что решение это политическое и до выборов автомашины нужно вручить".

Областная власть с такими обстоятельствами не соглашается и считает, что именно область должна решать, какому селу необходимо в первую очередь предоставить автомашины. Поэтому и послало в Министерство свои предложения. Ответа до этого времени нет. Но возник большой политический скандал, на котором партии перед выборами опять пытаются заработать себе баллы.

Александр Домбровский отклоняет обвинение Дмитрия Табачника и требует, чтобы он извинился перед областями, которых обвинил в саботаже.

Чем закончится эта непростая история? Удастся ли Винницкой области получить этих одиннадцать автомашин, которые так ожидают в отдаленных районах области? Ведь предвыборные гонки закончатся, и в понедельник 1 октября о них могут забыть? Как и о множестве других обещаний.

Галина Черная, Винница